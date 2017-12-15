По пути из Бобруйска в Могилев таксист уснул за рулем и совершил тройное столкновение

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Выехав по встречную полосу, он сначала по касательной столкнулся с ехавшим навстречу грузовиком и, окончательно потеряв управление автомобилем, в лобовую протаранил Opel, за рулем которого был 52-летний могилевчанин.

В результате аварии больше всех пострадал сам виновник ДТП. Из деформированного автомобиля его пришлось деблокировать спасателям. С тяжелой черепно-мозговой травмой, открытым переломом левого бедра и раной коленного сустава он госпитализирован в реанимационное отделение Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи. Водитель Opel тоже находится под наблюдением врачей с ушибами шейного отдела позвоночника и грудной клетки.

Татьяна Старосотникова, инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома, уточнила: