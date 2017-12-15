По пути из Бобруйска в Могилев таксист уснул за рулем и совершил тройное столкновение
В 8.30 утра на автодороге
В 8.30 утра на автодороге
Выехав по встречную полосу, он сначала по касательной столкнулся с ехавшим навстречу грузовиком и, окончательно потеряв управление автомобилем, в лобовую протаранил Opel, за рулем которого был 52-летний могилевчанин.
В результате аварии больше всех пострадал сам виновник ДТП. Из деформированного автомобиля его пришлось деблокировать спасателям. С тяжелой
Татьяна Старосотникова, инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома, уточнила:
— Попавший в аварию автомобиль принадлежал службе такси. Водитель отвез клиентов в Бобруйск и возвращался после рейса в Могилев. По предварительным данным в пути он заснул за рулем.