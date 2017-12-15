ФСБ предотвратила теракты в Петербурге
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Федеральная служба безопасности предотвратила в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Федеральная служба безопасности предотвратила в
Спецслужбы пресекли деятельность «законспирированной ячейки» террористов. Ей руководили
По их плану, 16 декабря смертник должен был подорваться «в одном из культовых учреждений».
Кроме того, в этот день боевики хотели взорвать самодельные бомбы в местах массового скопления людей.
Семерых членов ячейки задержали
Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что в этом году в России предотвратили 18 крупных терактов. Так, спецслужбы разоблачили ячейку ИГ*, в которую входили уроженцы Центральной Азии. Они намеревались совершить нападения во время новогодних праздников в Москве.
* Террористическая организация, запрещенная в России.