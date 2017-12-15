ФСБ предотвратила теракты в Петербурге

Источник: РИА Новости

Спецслужбы пресекли деятельность «законспирированной ячейки» террористов. Ей руководили из-за рубежа главари организации через Telegram.

По их плану, 16 декабря смертник должен был подорваться «в одном из культовых учреждений».

Кроме того, в этот день боевики хотели взорвать самодельные бомбы в местах массового скопления людей.

Семерых членов ячейки задержали 13—14 декабря . У них изъяли взрывчатые вещества, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы, экстремистскую литературу. Лабораторию по изготовлению бомб ликвидировали.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что в этом году в России предотвратили 18 крупных терактов. Так, спецслужбы разоблачили ячейку ИГ*, в которую входили уроженцы Центральной Азии. Они намеревались совершить нападения во время новогодних праздников в Москве.