В Златоусте маршрутка едва не вылетела с моста
В салоне находились четыре пассажира, никто не пострадал.
В салоне находились четыре пассажира, никто не пострадал.
В Златоусте (Челябинская область) маршрутное такси съехало с проезжей части и едва не вылетело с моста, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации отделения пропаганды безопасности дорожного движения региональной ГИБДД, происшествие случилось на улице Аносова.
«Водитель маршрутного такси не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В тот момент в салоне находились четыре пассажира, никто не пострадал», — сообщили в Госавтоинспекции.
По словам очевидцев, такси с пассажирами едва не вылетело с моста, врезавшись в перила и повиснув над железнодорожными путями.