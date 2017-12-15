В Златоусте маршрутка едва не вылетела с моста

В Златоусте (Челябинская область) маршрутное такси съехало с проезжей части и едва не вылетело с моста, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации отделения пропаганды безопасности дорожного движения региональной ГИБДД, происшествие случилось на улице Аносова.

«Водитель маршрутного такси не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В тот момент в салоне находились четыре пассажира, никто не пострадал», — сообщили в Госавтоинспекции.