Сбежавшего убийцу по кличке «Мультик» ищут в Петербурге

Источник: Аргументы и факты

Полиция разыскивает в Северной столице мужчину, подозреваемого в убийстве петербуржца, сообщают «Невские новости». Преступление было совершено утром 14 декабря в доме № 32 по Краснопутиловской улице.

По предварительным данным, хозяин жилплощади пригласил в гости своих знакомых, в числе которых были мужчины и женщины. Компания распивала алкогольные напитки.

В ходе застолья владелец квартиры поругался с одним из мужчин по кличке «Мультик». Спор перерос в вооруженный конфликт: гость схватил нож и ранил хозяина жилья в живот, а потом скрылся с места происшествия.

«Скорая» не успела помочь пострадавшему: тот скончался до приезда медиков.