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14:50 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Сбежавшего убийцу по кличке «Мультик» ищут в Петербурге

Злоумышленник скрылся с места преступления в домашних тапках.

Источник: Аргументы и факты

Полиция разыскивает в Северной столице мужчину, подозреваемого в убийстве петербуржца, сообщают «Невские новости». Преступление было совершено утром 14 декабря в доме № 32 по Краснопутиловской улице.

По предварительным данным, хозяин жилплощади пригласил в гости своих знакомых, в числе которых были мужчины и женщины. Компания распивала алкогольные напитки.

В ходе застолья владелец квартиры поругался с одним из мужчин по кличке «Мультик». Спор перерос в вооруженный конфликт: гость схватил нож и ранил хозяина жилья в живот, а потом скрылся с места происшествия.

«Скорая» не успела помочь пострадавшему: тот скончался до приезда медиков.

«Мультик» объявлен в розыск. Известно, что мужчина сбежал из квартиры в домашних тапках и черном пуховике. Тело подозреваемого покрыто татуировками. Кроме того, у злоумышленника плохое зрение.

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