В Чистополе отец и сын погибли от отравления угарным газом
Отец, сын и котенок погибли от отравления угарным газом, сообщает
Отец, сын и котенок погибли от отравления угарным газом, сообщает
Трагедия произошла 13 декабря в квартире дома по ул. Полющенкова в Чистополе.
По предварительным данным, незадолго до смерти 23-летний молодой человек заметил, что его котенок начал задыхаться. Он позвонил матери и попросил номер ветеринара. После этого женщина несколько раз пыталась дозвониться до сына и мужа, но никто не поднимал трубку. Вернувшись с работы домой, она обнаружила обоих мужчин и котенка мертвыми.
По факту гибели двоих мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).