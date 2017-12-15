В Чистополе отец и сын погибли от отравления угарным газом

По предварительным данным, незадолго до смерти 23-летний молодой человек заметил, что его котенок начал задыхаться. Он позвонил матери и попросил номер ветеринара. После этого женщина несколько раз пыталась дозвониться до сына и мужа, но никто не поднимал трубку. Вернувшись с работы домой, она обнаружила обоих мужчин и котенка мертвыми.