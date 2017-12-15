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16:59 (мск), источник: АиФ Казань

В Чистополе отец и сын погибли от отравления угарным газом

Отец, сын и котенок погибли от отравления угарным газом, сообщает пресс-служба Следственного комитета РТ.

Источник: Аргументы и факты

Трагедия произошла 13 декабря в квартире дома по ул. Полющенкова в Чистополе.

По предварительным данным, незадолго до смерти 23-летний молодой человек заметил, что его котенок начал задыхаться. Он позвонил матери и попросил номер ветеринара. После этого женщина несколько раз пыталась дозвониться до сына и мужа, но никто не поднимал трубку. Вернувшись с работы домой, она обнаружила обоих мужчин и котенка мертвыми.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стало отравление угарным газом. По данным специалистов, трагедия произошла из-за неисправности двухконтурного газового котла.

По факту гибели двоих мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).

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