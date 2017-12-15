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15:06 (мск), источник: Tengrinews

«Дело Алиби»: Жамалиева переводят в колонию-поселение

Алматинский областной суд рассмотрел апелляционное ходатайство прокуроров на решение первой инстанции о переводе Кайрата Жамалиева в колонию-поселение, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Судебной коллегией по уголовным делам Алматинского областного суда рассмотрен частный протест прокурора об отмене постановления Капшагайского городского суда о переводе осужденного Жамалиева в учреждение минимальной безопасности. Постановлением судебной коллегии частный протест прокурора оставлен без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе Алматинского областного суда.

10 ноября Капчагайский горсуд удовлетворил ходатайство осужденного Кайрата Жамалиева о переводе в учреждение минимальной безопасности — в колонию-поселение. 21 ноября прокурор седьмого управления прокуратуры Алматинской области подал апелляционное ходатайство отмены решения Капчагайского городского суда. В результате, решением областного суда, Кайрата Жамалиева переведут в колонию-поселения. Там он проведет оставшийся срок 4 года 4 месяца 28 суток.

В свою очередь супруга осужденного бизнесмена Алена Жамалиева говорила:

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«И он, и я расстроились, потому что мы все, на самом деле, были уверены в том, что его переведут в колонию-поселение. Во-первых, у нас есть нотариально заверенное заявление о возмещении морального вреда потерпевшему. У потерпевшего нет никаких претензий к нам. У Кайрата нет взысканий во время нахождения в колонии, полностью погашена сумма иска. У него есть поощрения от руководства учреждения. То есть у него были все основания, чтобы ходатайствовать о переводе в учреждение минимальной безопасности».

Столичного бизнесмена осудили на 13 лет в августе 2015 года по статьям УК РК: 126 часть 2 пункты 1, 3 — «Незаконное лишение свободы»; 121 часть 2 пункт 1 — «Насильственные действия сексуального характера»; статья 194 часть 4 пункт 2 — «Вымогательство в особо крупном размере» по делу «Алиби». Суд также постановил конфисковать все его имущество — это доли в ТОО, счета в банке и несколько автомобилей.

В июне 2017 года Верховный суд РК по ходатайству Кайрата Жамалиева, с учетом мнения потерпевшего Алиби Жумагулова, переквалифицировала действия осужденного с вымогательства в особо крупном размере на крупный размер. Это менее тяжкое преступление. Такое решение было принято по причине другой оценки стоимости угнанного у Жумагулова автомобиля.

По итогам рассмотрения ходатайства в кассационной инстанции Жамалиеву срок лишения свободы был изменен с 13 на 7 лет. Добавим, что после появления информации в СМИ в конце августа о том, что якобы Кайрат Жамалиев содержался в колонии в VIP-условиях, Антикоррупционная служба начала досудебное расследование.

Как отметили в правоохранительном органе, уголовное дело в отношении должностных лиц ДУИС Алматинской области зарегистрировано по статье 361 части 2 «Злоупотребление должностными полномочиями». По последним данным от Нацбюро на декабрь, следствие по этому факту до сих пор ведется и другие подробности пока не сообщаются.

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