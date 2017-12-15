Декан юрфака госвуза в Петербурге осужден по делу о взятках

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Декан юридического факультета Санкт-Петербургского государственного аграрного университета осужден на 8 лет колонии строгого режима и штраф в размере 2 млн рублей за покушение на получение взяток от студентов. Сотрудница вуза, посредничавшая в получении незаконных вознаграждений, отделалась штрафом в 150 тыс. рублей с рассрочкой на 15 месяцев. Приговор по резонансному делу вынес 15 декабря Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга.

Исабала Зейналов обвинялся в совершении двух эпизодов покушения на получение взятки, Любовь Муканова — в совершении двух эпизодов покушения на посредничество во взяточничестве.

Как сообщила прокуратура Санкт-Петербурга, следствие и суд установили, что Зейналов в 2015 году потребовал от двух студентов по 200 тыс. рублей за то, чтобы их не отчислили из вуза в связи с академической задолженностью. В качестве посредника он привлек специалиста по учебно-методической работе Муканову. После получения на территории вуза от одного из студентов 300 тыс. рублей, оба фигуранта были задержаны сотрудниками ФСБ.

Как добавляет объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, после оглашения приговора Зейналов был взят под стражу в зале суда. Однако приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Как напоминает ИА REGNUM, сотрудники Санкт-Петербургского государственного аграрного университета не в первый раз фигурируют в криминальных сводках и судебной хронике.

Напомним, в середине октября бывший директор центра международной деятельности и международных проектов Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Дмитрий Кравцов был признан виновным во взяточничестве и мошенничестве и осужден на три года лишения свободы.