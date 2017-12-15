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15:28 (мск), источник: Nur.kz

В новой больнице в Кызылорде обрушилась часть потолка

В Кызылорде обрушился потолок новой детской больницы.

Источник: Nur.kz

В новой детской больнице Кызылорды обвалилась часть потолка. Кусок штукатурки рухнул прямо на голову пациента. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили очевидцы происшествия.

ЧП произошло в выходной день в палате отделения пульмонологии, расположенной на пятом этаже.

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«Мы находились в соседней палате, когда услышали громкий звук. Прибежав, увидели, что с потолка обвалилась штукатурка. Она упала прямо на голову женщины. Слава Богу, ее пятимесячный ребенок не пострадал. Тут же прибежали врачи, они перевели пострадавшую в другую палату. От испуга мы выписались из больницы», — рассказала не пожелавшая представиться свидетель.

В больнице случившееся подтвердили. По словам администрации, здание было сдано в эксплуатацию в декабре 2016 года. Детскую многопрофильную больницу на 200 мест торжественно открыли ко Дню независимости РК.

«Потолок обрушился в момент, когда женщина нагнулась за вещами ребенка под кроватью. Кусок стройматериала упал ей на шею. К счастью, обошлось без тяжелых последствий. Мы осмотрели женщину, травм нет. Были выявлены три палаты на пятом этаже, которые вызывают у нас опасения. В настоящее время они заперты. Руководство больницы вызвало представителей строительной компании, стороны договариваются о начале ремонтных работ», — сообщила заведующая отделением пульмонологии Акмарал Толебеккызы.

В видео, присланном очевидцами события, показаны последствия обрушения. Отчетливо видно, как в помещении отвалилась часть потолка размером более одного квадратного метра. Во время записи возмущенные пациенты больницы обсуждают качество строения и переживают за жизни своих детей.

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