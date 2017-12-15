18-летний студент на «Ауди» сбил преподавателя на пешеходном переходе, женщина в реанимации

Источник: Комсомольская правда

Авария произошла около девяти утра 15 декабря. В Городке 18-летний юноша на «Ауди А4» сбил женщину на пешеходном переходе.

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— Автомобиль ехал по улице Баграмяна со стороны Витебска. Около дома № 38 есть нерегулируемый пешеходный переход. Двигавшийся в попутном направлении «Фольксваген» притормозил, чтобы пропустить пешехода. В это время водитель «Ауди» решил его обогнать. Он выехал на встречную полосу, при этом нарушил требования разметки — пересек сплошную линию, — рассказал начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Автомобиль наехал на женщину, которая переходила дорогу. Пострадавшая, преподаватель, в реанимации в тяжелом состоянии.

— В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК РБ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений), он задержан, — рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.