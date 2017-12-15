В Балтийске от удара током погиб 36-летний мужчина

Как сообщила «Комсомолке» помощник руководителя регионального управления СК Наталья Гацко, тело 36-летнего мужчины с повреждениями, характерными при поражении электрическим током было обнаружено рядом с трансформаторной будкой. Сейчас по данному случаю назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.