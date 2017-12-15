В Балтийске от удара током погиб 36-летний мужчина
В Балтийске от удара электрическим током погиб мужчина.
В Балтийске от удара электрическим током погиб мужчина.
Как сообщила «Комсомолке» помощник руководителя регионального управления СК Наталья Гацко, тело 36-летнего мужчины с повреждениями, характерными при поражении электрическим током было обнаружено рядом с трансформаторной будкой. Сейчас по данному случаю назначена
Кроме этого, в Черняховске при проведении ремонтных работ на разъединительном трансформаторе высокого напряжения электротравму получил 26-летний мужчина — рабочий одной из подрядных организаций.
Пострадавший госпитализирован, по данному факту следователи Черняховского отдела СК проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего, отметила представитель Следственного комитета.