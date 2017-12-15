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16:43 (мск), источник: Комсомольская правда

В Балтийске от удара током погиб 36-летний мужчина

В Балтийске от удара электрическим током погиб мужчина.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщила «Комсомолке» помощник руководителя регионального управления СК Наталья Гацко, тело 36-летнего мужчины с повреждениями, характерными при поражении электрическим током было обнаружено рядом с трансформаторной будкой. Сейчас по данному случаю назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.

Кроме этого, в Черняховске при проведении ремонтных работ на разъединительном трансформаторе высокого напряжения электротравму получил 26-летний мужчина — рабочий одной из подрядных организаций.

Пострадавший госпитализирован, по данному факту следователи Черняховского отдела СК проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего, отметила представитель Следственного комитета.

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