После ДТП под Зеленодольском шесть человек доставлены в больницу с переломами
(Казань, 15 декабря, «Татар-информ»). В Зеленодольском районе в результате столкновения двух авто пострадали шесть человек, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 15 декабря, «Татар-информ»). В Зеленодольском районе в результате столкновения двух авто пострадали шесть человек, сообщили ИА «Татар-информ» в
В четверг в районе 16 часов на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о столкновении «Рено Логан» и «Лады Калины».
Авария произошла на трассе Нурлаты — Акзегитово возле села Кугеево.
Прибывшие по вызову пожарные отключили аккумуляторы автомобилей, чтобы те не загорелись.
В результате 41-летняя