После ДТП под Зеленодольском шесть человек доставлены в больницу с переломами

В четверг в районе 16 часов на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о столкновении «Рено Логан» и «Лады Калины».

В результате 41-летняя женщина-водитель «Рено» была доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой и порезами лица, ее четверо пассажиров в возрасте от 39 до 64 лет — с различными переломами, ушибами и травмами. 28-летний водитель отечественного авто был также госпитализирован с травмой черепа и сломанными ребрами.