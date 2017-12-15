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16:42 (мск), источник: ИА Татар-информ

После ДТП под Зеленодольском шесть человек доставлены в больницу с переломами

(Казань, 15 декабря, «Татар-информ»). В Зеленодольском районе в результате столкновения двух авто пострадали шесть человек, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

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В четверг в районе 16 часов на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о столкновении «Рено Логан» и «Лады Калины».

Авария произошла на трассе Нурлаты — Акзегитово возле села Кугеево.

Прибывшие по вызову пожарные отключили аккумуляторы автомобилей, чтобы те не загорелись.

В результате 41-летняя женщина-водитель «Рено» была доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой и порезами лица, ее четверо пассажиров в возрасте от 39 до 64 лет — с различными переломами, ушибами и травмами. 28-летний водитель отечественного авто был также госпитализирован с травмой черепа и сломанными ребрами.

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