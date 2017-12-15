В Альметьевском районе автобус с юными хоккеистами столкнулся с фурой

Информация о происшествии на 3-м километре трассы Акташ — Кузайкино поступила на единый номер вызова экстренных служб вчера днем.

Неподалеку от села Русский Акташ автобус «Неоплан», перевозивший 19 взрослых и 22 ребенка из юношеской хоккейной сборной «Лада», задел по касательной фуру «Вольво».

На место ДТП отправились пожарные ПСЧ № 165, сотрудники Альметьевского пожарно-спасательного гарнизона, медики, полицейские, а также два автобуса, для доставки команды на автовокзал Заинска.

В результате аварии никто травм не получил. Дети благополучно добрались до автовокзала и пересели на автобусы, идущие в Мензелинск.