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16:35 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Альметьевском районе автобус с юными хоккеистами столкнулся с фурой

(Казань, 15 декабря, «Татар-информ»). В Мензелинском районе автобус с 22 юными хоккеистами столкнулся с грузовиком, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Информация о происшествии на 3-м километре трассы Акташ — Кузайкино поступила на единый номер вызова экстренных служб вчера днем.

Неподалеку от села Русский Акташ автобус «Неоплан», перевозивший 19 взрослых и 22 ребенка из юношеской хоккейной сборной «Лада», задел по касательной фуру «Вольво».

На место ДТП отправились пожарные ПСЧ № 165, сотрудники Альметьевского пожарно-спасательного гарнизона, медики, полицейские, а также два автобуса, для доставки команды на автовокзал Заинска.

В результате аварии никто травм не получил. Дети благополучно добрались до автовокзала и пересели на автобусы, идущие в Мензелинск.

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