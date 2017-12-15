В Альметьевском районе автобус с юными хоккеистами столкнулся с фурой
(Казань, 15 декабря, «Татар-информ»). В Мензелинском районе автобус с 22 юными хоккеистами столкнулся с грузовиком, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 15 декабря, «Татар-информ»). В Мензелинском районе автобус с 22 юными хоккеистами столкнулся с грузовиком, сообщили ИА «Татар-информ» в
Информация о происшествии на 3-м километре трассы Акташ — Кузайкино поступила на единый номер вызова экстренных служб вчера днем.
Неподалеку от села Русский Акташ автобус «Неоплан», перевозивший 19 взрослых и 22 ребенка из юношеской хоккейной сборной «Лада», задел по касательной фуру «Вольво».
На место ДТП отправились пожарные ПСЧ № 165, сотрудники Альметьевского
В результате аварии никто травм не получил. Дети благополучно добрались до автовокзала и пересели на автобусы, идущие в Мензелинск.