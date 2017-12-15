В Воронеже иномарка на улице Космонавтов сбила двух пешеходов

Два пешехода — 63-летний мужчина и 57-летняя женщина — попали под колеса автомобиля Daewoo Gentra на улице Космонавтов утром в пятницу, 15 декабря. Авария произошла на пешеходном переходе, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в отделе пропаганды ГИБДД по Воронежу.