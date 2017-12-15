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16:14 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже иномарка на улице Космонавтов сбила двух пешеходов

Мужчина и женщина переходили дорогу по «зебре».

Два пешехода — 63-летний мужчина и 57-летняя женщина — попали под колеса автомобиля Daewoo Gentra на улице Космонавтов утром в пятницу, 15 декабря. Авария произошла на пешеходном переходе, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в отделе пропаганды ГИБДД по Воронежу.

Мужчина и женщина переходили дорогу по «зебре» у дома № 22 около 6:40. Иномаркой управлял 62-летний местный житель. После аварии пострадавших госпитализировали. У обоих диагностировали сочетанные травмы.

Полиция выясняет все обстоятельства ЧП.

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