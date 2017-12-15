Вынесен приговор экс-главе ГИБДД Ростовской области

Как сообщает следственное управление СКР по Ростовской области, экс-глава ГИБДД региона признан виновным по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и приговорен к одному году лишения свободы условно.

Как установлено следствием и судом, в 2015 году Сергей Моргачев дал незаконное распоряжение подчиненным за счет их собственных средств отремонтировать два помещения в здании ГИБДД, оснастить их мебелью и бытовой техникой.

Сотрудники ГИБДД были вынуждены исполнить поручения руководителя. Установлено, что на отделку помещений для приема гостей и оснащение их мебелью, техникой, а также благоустройство земельного участка они потратили более 3 млн рублей.