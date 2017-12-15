Вынесен приговор экс-главе ГИБДД Ростовской области
Суд вынес приговор бывшему начальника управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Ростовской области Сергею Моргачеву.
Суд вынес приговор бывшему начальника управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Ростовской области Сергею Моргачеву.
Как сообщает следственное управление СКР по Ростовской области,
Как установлено следствием и судом, в 2015 году Сергей Моргачев дал незаконное распоряжение подчиненным за счет их собственных средств отремонтировать два помещения в здании ГИБДД, оснастить их мебелью и бытовой техникой.
Сотрудники ГИБДД были вынуждены исполнить поручения руководителя. Установлено, что на отделку помещений для приема гостей и оснащение их мебелью, техникой, а также благоустройство земельного участка они потратили более 3 млн рублей.
В августе 2015 года в связи с опубликованием в интернете ролика о незаконных действиях главы областного ГИБДД обвиняемый, по данным следствия, распорядился устранить изменения, произведенные в ходе ремонта.