На Кубани женщина заработала 422 тысячи на несуществующих коровах
Белореченский следственный отдел возбудил уголовное дело против 50-летнего мужчины и 55-летней женщины. Они подозреваются в крупном мошенничестве при получении выплат.
Белореченский следственный отдел возбудил уголовное дело против 50-летнего мужчины и 55-летней женщины. Они подозреваются в крупном мошенничестве при получении выплат.
По версии следствия, местной жительнице стало известно, что госпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» выделяет субсидии на покупку крупнорогатого скота. Женщина решила, что это отличный план для заработка. Она попросила своего
— Злоумышленница от имени супруга, который ни о чем не подозревал, провернула сделку и получила 422 тысячи рублей, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в
В настоящее время следователями устанавливаются точные обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.