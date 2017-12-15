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17:22 (мск), источник: Комсомольская правда

На Кубани женщина заработала 422 тысячи на несуществующих коровах

Белореченский следственный отдел возбудил уголовное дело против 50-летнего мужчины и 55-летней женщины. Они подозреваются в крупном мошенничестве при получении выплат.

По версии следствия, местной жительнице стало известно, что госпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» выделяет субсидии на покупку крупнорогатого скота. Женщина решила, что это отличный план для заработка. Она попросила своего знакомого-председателя с/х кооператива подготовить фиктивные материалы для получения государственной помощи.

— Злоумышленница от имени супруга, который ни о чем не подозревал, провернула сделку и получила 422 тысячи рублей, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В настоящее время следователями устанавливаются точные обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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