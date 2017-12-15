На Кубани женщина заработала 422 тысячи на несуществующих коровах

По версии следствия, местной жительнице стало известно, что госпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» выделяет субсидии на покупку крупнорогатого скота. Женщина решила, что это отличный план для заработка. Она попросила своего знакомого-председателя с/х кооператива подготовить фиктивные материалы для получения государственной помощи.