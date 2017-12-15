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17:11 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде будут судить банду, нападавшую на людей и магазины

Пятеро участников банды предстанут перед областным судом. Они обвиняются в разбойных нападениях на граждан и магазины с применением оружия.

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь облпрокуратуры Ольга Токарева, по версии следствия, члены банды совершили 6 разбойных нападений на территории Кировского, Ворошиловского и Центрального районов Волгограда. Преимущественно, ночью. Каждое преступление готовилось тщательно и осуществлялось стремительно, использовалось оружие, маски, перчатки и тому подобное.

В июле 2016 года ночью участники банды совершили попытку хищения банкомата одного из банковских учреждений с денежными средствами в сумме свыше 4 млн рублей. Банкомат был выдернут из помещения с помощью стального троса, привязанного к «газели». Однако преступников подстерегла неудача — трос оборвался. По горячим следам двое нападавших были задержаны.

В ходе расследования, которое проводилось СЧ СУ УМВД России по Волгограду, никто из членов банды вину не признал. Все обвиняемые находятся под стражей.

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