Пьяный водитель, устроивший смертельное ДТП под Выборгом, сядет на 5 лет

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе прокуратуры, 34-летний уроженец села Барышево Выборгского района Ленобласти в момент столкновения с другим авто был сильно пьян. В связи с этим он несколько раз грубо нарушил правила дорожного движения, управляя своим «Доджем». В итоге он столкнулся с «Фольксвагеном», который двигался по встречной полосе.

Произошло столкновение 1 мая 2017 года в 23:20 на 12 км автодороги Молодёжное — Верхне-Черкасово. В результате водитель и пассажир «Фольксвагена» получили тяжелые травмы и скончались на месте ДТП. После произошедшего подсудимый скрылся с места и в полицию о случившемся не сообщил.

Государственный обвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде реального лишения свободы, учитывая обстоятельства совершения преступления, а также тот факт, что у погибших, молодой супружеской пары, остался сиротой годовалый ребенок.