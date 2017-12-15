Пьяный водитель, устроивший смертельное ДТП под Выборгом, сядет на 5 лет
Выборгский городской суд вынес обвинительный приговор по делу пьяного водителя, который еще в мае 2017 года устроил смертельную аварию неподалеку от Выборга.
Выборгский городской суд вынес обвинительный приговор по делу пьяного водителя, который еще в мае 2017 года устроил смертельную аварию неподалеку от Выборга.
Как сообщили ivbg.ru в
Произошло столкновение 1 мая 2017 года в 23:20 на 12 км автодороги Молодёжное —
Государственный обвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде реального лишения свободы, учитывая обстоятельства совершения преступления, а также тот факт, что у погибших, молодой супружеской пары, остался сиротой годовалый ребенок.
Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 10 месяцев с отбыванием наказания в