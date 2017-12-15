Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Верните Аляску: в России ответили послу США на заявление о Крыме
В Англии судят хирурга, оставлявшего автографы на печени пациентов
Сбербанк назвал курс доллара, который ожидает в 2018 году
Назван лучший по качеству жизни город России
Валентина Гафта прооперировали на день раньше
Экс-жене Джигарханяна грозит реальный срок Следственный комитет предъявил обвинение Виталине Цымбалюк-Романовской
Путин: Иностранцы забыли, что Земля Франца-Иосифа принадлежит РФ
Невзоров: Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей
«УАЗ» с автоматом: первый тест-драйв
В новом видео Ирина Шейк дефилирует полностью обнаженной – СМИ
В Польше о необязательности существования Украины
Врачи признали любовь к селфи психическим заболеванием
Стали известные лучшие 100 песен 2017 года
Погребняк проехалась в метро в «обнаженном» платье – СМИ
СМИ: в новом видео Шейк дефилирует полностью нагой
Лещенко и Ширвиндт обратились к Путину с просьбой о защите
Сбербанк назвал курс доллара, ожидаемый в 2018-м
Фоторепортажи
12Лесные пожары в Калифорнии
10Встреча российских саперов, вернувшихся из Сирии
16:54 (мск), источник: ivbg.ru

Пьяный водитель, устроивший смертельное ДТП под Выборгом, сядет на 5 лет

Выборгский городской суд вынес обвинительный приговор по делу пьяного водителя, который еще в мае 2017 года устроил смертельную аварию неподалеку от Выборга.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе прокуратуры, 34-летний уроженец села Барышево Выборгского района Ленобласти в момент столкновения с другим авто был сильно пьян. В связи с этим он несколько раз грубо нарушил правила дорожного движения, управляя своим «Доджем». В итоге он столкнулся с «Фольксвагеном», который двигался по встречной полосе.

Произошло столкновение 1 мая 2017 года в 23:20 на 12 км автодороги Молодёжное — Верхне-Черкасово. В результате водитель и пассажир «Фольксвагена» получили тяжелые травмы и скончались на месте ДТП. После произошедшего подсудимый скрылся с места и в полицию о случившемся не сообщил.

Государственный обвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде реального лишения свободы, учитывая обстоятельства совершения преступления, а также тот факт, что у погибших, молодой супружеской пары, остался сиротой годовалый ребенок.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Виталий Петров – о тестировании BR1 и предстоящем сезоне гонок
Улюкаев может быть освобожден от наказания в колонии
Банк России снизил ключевую ставку
Прокуратура назвала самое коррупционное подразделение силовиков
Назван самый богатый спортсмен всех времен по версии Forbes
Песков объяснил, почему Путин не упоминает фамилию Навального
Госдума повысила МРОТ до уровня прожиточного минимума
Оксфордский словарь назвал слово года
Спорт
Революция в олимпийских воротах. Кошечкин съел молодёжь? Сорокин и Шестёркин теперь на вторых ролях в сборной России
Авто
Российский завод возобновил выпуск рамного «японца» Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport снова вернулся на конвейер калужского завода японской марки
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
82-летний Валентин Гафт перенес операцию Оперативное вмешательство понадобилось из-за проблем с рукой
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Санкт-Мориц в Швейцарии возглавил рейтинг курортов по цене недвижимости
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Леди
5 модных коллабораций для фанатов «Звездных войн» К выходу на экраны очередной части «Звездных войн» — ленты «Звездные войны: Последние джедаи» — тщательно готовились не только каст и прочие ее создатели, но и дизайне
Дети
Wi-Fi и мобильные телефоны признали опасными для беременных Новое масштабное исследование показало, что неионизирующее электромагнитное излучение повышает риск выкидыша.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь