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16:47 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже грабитель расстрелял машину такси из двуствольного ружья

Друг пассажира поджидал водителя на месте назначения.

Сотрудники полиции задержали 35-летнего подозреваемого в разбойном нападении. Воронежец выстрелил в такси из двуствольного ружья после того, как не получил деньги от водителя, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в пятницу, 15 декабря.

Инцидент произошел в Железнодорожном районе около 4:00 14 декабря. Водитель такси вез клиента по указанному им адресу. На улице заказчика встречал знакомый. У мужчины было с собой двуствольное охотничье ружье. Воронежец потребовал у таксиста деньги, но тот попытался скрыться. Тогда мужчина выстрелил в машину.

Таксист сообщил о случившемся в отдел полиции № 1 УМВД России по Воронежу. Подозреваемого задержали на улице Вишневой. У него обнаружили и изъяли оружие. Задержанный находится в изоляторе.

Уголовное дело возбудили по статье 162 УК РФ (разбой). Санкция статьи — лишение свободы до 8 лет.

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