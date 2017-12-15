В Калининграде задержали объявленного в федеральный розыск вора
В Калининграде задержали скрывающегося от следствия 28-летнего мужчину.
В Калининграде задержали скрывающегося от следствия 28-летнего мужчину.
Летом мужчина попался на краже металлических изделий с придомовой территории на улице Химической в Калининграде. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, после чего тот скрылся и был объявлен в федеральный розыск.
— В ходе
В настоящий момент обвиняемый проверяется на причастность к совершению иных преступлений.