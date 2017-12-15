В Калининграде задержали объявленного в федеральный розыск вора

Источник: Комсомольская правда

Летом мужчина попался на краже металлических изделий с придомовой территории на улице Химической в Калининграде. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, после чего тот скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение обвиняемого. Выяснилось, что он устроился работать скотником в коровнике, расположенном в одном из поселков Гурьевского района. Там мужчину и задержали, — рассказали в полиции.