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17:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининграде задержали объявленного в федеральный розыск вора

В Калининграде задержали скрывающегося от следствия 28-летнего мужчину.

Источник: Комсомольская правда

Летом мужчина попался на краже металлических изделий с придомовой территории на улице Химической в Калининграде. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, после чего тот скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение обвиняемого. Выяснилось, что он устроился работать скотником в коровнике, расположенном в одном из поселков Гурьевского района. Там мужчину и задержали, — рассказали в полиции.

В настоящий момент обвиняемый проверяется на причастность к совершению иных преступлений.

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