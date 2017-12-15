В Петербурге арестован подозреваемый в подготовке теракта

Источник: AP 2017

Как сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Санкт-Петербурга, решением суда мужчина арестован до 13 февраля 2018 года. На заседании мужчина признался, что изготавливал взрывчатое вещество для теракта в соборе.

Привести в действие взрывное устройство он планировал 17 декабря.

Ранее Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Петербурге группы мужчин, входящих в запрещенную группировку «Исламское государство». Они планировали террористический акт в одном из культовых сооружений Петербурга, а также серию взрывов в людных местах города.

Один из задержанных уже признался в подготовке к терактам. Он указал сотрудникам ФСБ ангар, где был обнаружено взрывоопасное вещество белого цвета. А во время обыска в квартире задержанных был обнаружен пакет с таким же веществом и как минимум три тротиловые шашки.

Справка «РГ»