В Петербурге арестован подозреваемый в подготовке теракта
Выборгский районный суд
Выборгский районный суд
Как сообщает Объединенная
Привести в действие взрывное устройство он планировал 17 декабря.
Ранее Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Петербурге группы мужчин, входящих в запрещенную группировку «Исламское государство». Они планировали террористический акт в одном из культовых сооружений Петербурга, а также серию взрывов в людных местах города.
Один из задержанных уже признался в подготовке к терактам. Он указал сотрудникам ФСБ ангар, где был обнаружено взрывоопасное вещество белого цвета. А во время обыска в квартире задержанных был обнаружен пакет с таким же веществом и как минимум три тротиловые шашки.
Справка «РГ»
В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористической международную «Исламское государство», запретив ее деятельность на территории страны. Таким образом был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России. В связи с этим любое участие в деятельности «ИГ» на территории России считается уголовным преступлением.