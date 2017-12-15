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17:19 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге арестован подозреваемый в подготовке теракта

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения мужчине, который подозревается в подготовке террористического акта. Сам задержанный заявил на заседании, что планировал устроить взрыв в Казанском соборе.

Источник: AP 2017

Как сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Санкт-Петербурга, решением суда мужчина арестован до 13 февраля 2018 года. На заседании мужчина признался, что изготавливал взрывчатое вещество для теракта в соборе.

Привести в действие взрывное устройство он планировал 17 декабря.

Ранее Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Петербурге группы мужчин, входящих в запрещенную группировку «Исламское государство». Они планировали террористический акт в одном из культовых сооружений Петербурга, а также серию взрывов в людных местах города.

Один из задержанных уже признался в подготовке к терактам. Он указал сотрудникам ФСБ ангар, где был обнаружено взрывоопасное вещество белого цвета. А во время обыска в квартире задержанных был обнаружен пакет с таким же веществом и как минимум три тротиловые шашки.

Справка «РГ»

В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористической международную «Исламское государство», запретив ее деятельность на территории страны. Таким образом был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России. В связи с этим любое участие в деятельности «ИГ» на территории России считается уголовным преступлением.

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