Севастополец пытался подкупить сотрудника ДПС за 6 тысяч рублей

«Установлено, что на перекрестке автодороги Симферополь-Бахчисарай-Севастополь и улицы Генерала Жидилова наряд ДПС для проверки документов остановил автомобиль. Стражи порядка заметили странного пассажира в темных очках, который изрядно нервничал. В результате было выявлено, что в сумке у молодого человека находится наркотическое вещество. За то, чтобы сотрудники полиции не принимали никаких мер, мужчина предложил взятку в 6 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.