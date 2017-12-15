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18:02 (мск), источник: РИА Крым

Севастополец пытался подкупить сотрудника ДПС за 6 тысяч рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости Крым. В отношении 32-летниего жителя Севастополя возбуждено уголовное дело по подозрению в даче взятки сотруднику дорожно-патрульной службы. Об этом сообщает пресс-служба местного управления Следкома.

Источник: РИА "Новости"

«Установлено, что на перекрестке автодороги Симферополь-Бахчисарай-Севастополь и улицы Генерала Жидилова наряд ДПС для проверки документов остановил автомобиль. Стражи порядка заметили странного пассажира в темных очках, который изрядно нервничал. В результате было выявлено, что в сумке у молодого человека находится наркотическое вещество. За то, чтобы сотрудники полиции не принимали никаких мер, мужчина предложил взятку в 6 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.

Старший инспектор ДПС сообщил о данном коррупционном факте вышестоящему руководству и в органы Следкома.

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