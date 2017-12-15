Севастополец пытался подкупить сотрудника ДПС за 6 тысяч рублей
СЕВАСТОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости Крым. В отношении 32-летниего жителя Севастополя возбуждено уголовное дело по подозрению в даче взятки сотруднику
СЕВАСТОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости Крым. В отношении 32-летниего жителя Севастополя возбуждено уголовное дело по подозрению в даче взятки сотруднику
«Установлено, что на перекрестке автодороги
Старший инспектор ДПС сообщил о данном коррупционном факте вышестоящему руководству и в органы Следкома.