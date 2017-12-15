Уголовное дело экс-директора гимназии № 1 направили в суд
Зампрокурора Самарской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу
Зампрокурора Самарской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу
Напомним, женщину обвиняют по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». По версии следствия, в июне 2017 г. она получила от самарчанки часть взятки — 600 тыс. руб. (от общей суммы 800 тысяч) за зачисление двоих детей в гимназию.
Картамышеву задержали полицейские при получении оставшейся части денег — 200 тыс. рублей.
После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Самары для рассмотрения.