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17:56 (мск), источник: Volga News

Уголовное дело экс-директора гимназии № 1 направили в суд

Зампрокурора Самарской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу экс-директора самарской гимназии № 1 Любови Картамышевой. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

Источник: Volga News

Напомним, женщину обвиняют по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». По версии следствия, в июне 2017 г. она получила от самарчанки часть взятки — 600 тыс. руб. (от общей суммы 800 тысяч) за зачисление двоих детей в гимназию.

Картамышеву задержали полицейские при получении оставшейся части денег — 200 тыс. рублей.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Самары для рассмотрения.

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