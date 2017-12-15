Авария с участием двух фур и трех легковых машин произошла в Минске

Водитель фуры Iveco при выборе скорости не учел дорожные условия и погоду — и в результате этого в районе гипермаркета после того, как было применено резкое торможение, машина ушла в неуправляемый занос. Ее выбросило в четвертую полосу, где она столкнулась со стоящей впереди машиной Suzuki. Та продвинулась вперед и врезалась в стоящий автомобиль Renault. При этом Suzuki развернуло, и она задела фуру Scania, которая стояла в третьей полосе. Ну и в довершение всего этого полуприцеп тягача Iveco наехал на стоящий в пятой полосе Volkswagen.