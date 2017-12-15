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20:07 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Авария с участием двух фур и трех легковых машин произошла в Минске

Масштабная авария, в которую попали две фуры и три легковых автомобиля, произошла на Партизанском проспекте Минска сегодня утром. Информацию об этом передает БЕЛТА со ссылкой на старшего инспектора ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасию Забавскую.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Водитель фуры Iveco при выборе скорости не учел дорожные условия и погоду — и в результате этого в районе гипермаркета после того, как было применено резкое торможение, машина ушла в неуправляемый занос. Ее выбросило в четвертую полосу, где она столкнулась со стоящей впереди машиной Suzuki. Та продвинулась вперед и врезалась в стоящий автомобиль Renault. При этом Suzuki развернуло, и она задела фуру Scania, которая стояла в третьей полосе. Ну и в довершение всего этого полуприцеп тягача Iveco наехал на стоящий в пятой полосе Volkswagen.

Пострадавших в этой массовой аварии, как бы удивительно это ни показалось, нет.

Подготовил Юрий БАКЕРЕНКО.

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