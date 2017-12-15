В Минске ищут пропавшую девятиклассницу
Сотрудники Партизанского РУВД Минска ищут без вести пропавшую несовершеннолетнюю Анну Новичок. Об этом SB.BY рассказал официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский.
Сотрудники Партизанского РУВД Минска ищут без вести пропавшую несовершеннолетнюю Анну Новичок. Об этом SB.BY рассказал официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский.
Девушка родилась в Минске 16 февраля 2003 года. Проживает по улице Багратиона, 67−17, учится в 9 В классе СШ № 141 столицы.
В четверг, 14 декабря этого года года, около 10.30 при доставлении в
Приметы: на вид 15 лет, рост 165 см, среднего телосложения, лицо европейского типа овальной формы, волос черный, прямой, брови прямые, глаза карие, размер обуви 37.
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