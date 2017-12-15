В Минске ищут пропавшую девятиклассницу

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Девушка родилась в Минске 16 февраля 2003 года. Проживает по улице Багратиона, 67−17, учится в 9 В классе СШ № 141 столицы.

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В четверг, 14 декабря этого года года, около 10.30 при доставлении в социально-педагогический центр Заводского района (ул. Ангарская, 60) девочка сбежала от представителя ГУО СШ № 141 Минска, и до сих пор ее местонахождение не известно.

Приметы: на вид 15 лет, рост 165 см, среднего телосложения, лицо европейского типа овальной формы, волос черный, прямой, брови прямые, глаза карие, размер обуви 37.

Была одета: куртка-пуховик темно-синего цвета до колен, шарф бордовый, кроссовки черного цвета с меховой отделкой.