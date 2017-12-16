Полковник экономил на обедах

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Главное следственное управление СКР завершило расследование трех эпизодов уголовного дела в отношении бывшего замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко. Полковнику полиции, у которого Генпрокуратура отсудила имущество и деньги на общую сумму более 9 млрд руб., инкриминируется получение двух взяток и предупреждение руководителей Нота-банка о предстоящем визите силовиков, что было сочтено воспрепятствованием расследованию.

Разбирательство еще двух коррупционных эпизодов продолжается.

О том, что завершено расследование трех из пяти эпизодов дела в отношении полковника Захарченко, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, бывшему замначальника управления «Т» ГУЭБиПК предъявлено обвинение в окончательной редакции в получении двух взяток (ст. 290 УК РФ) и в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ). В ближайшее время, сообщила госпожа Петренко, обвиняемый и его адвокаты приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Один из адвокатов полковника Захарченко, Александр Горбатенко, уточнил «Ъ», у которого Генпрокуратура отсудила имущество и деньги на общую сумму более 9 млрд руб., которая была получена от владельца ресторана La Maree Меди Дусса. Произошло это, по версии следствия, еще несколько лет назад, когда Дмитрий Захарченко, будучи майором полиции, работал в управлении «П» ГУЭБиПК МВД, отвечавшем за борьбу с преступлениями в сфере потребительского рынка.

Посредником в передаче денег за общее покровительство выступил полковник управления «М» ФСБ России Дмитрий Сенин.

Адвокат Горбатенко особо отметил, что чекист, который сейчас находится в розыске за посредничество во взятке и дезертирство (ч. 1 ст. 338 УК РФ), не являлся родственником его подзащитного, хотя эта версия активно обсуждалась в СМИ.

Второй эпизод также связан с получением Дмитрием Захарченко взятки от господина Дусса. На этот раз речь шла не о живых деньгах, а о дисконтной карте на 3,5 млн руб., которой можно было расплачиваться в ресторане.

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Посредником в этом, по версии следствия, выступил генерал-майор Алексей Лаушкин, с 2012 по 2016 год занимавший должность замначальника главного управления вневедомственной охраны МВД, а затем и начальника управления Росгвардии по Московской области (уволен в январе этого года). Доказанность этого эпизода вызывает скептическое отношение у адвоката Горбатенко: «Как-то странно у следствия получилось — генерал оказался на побегушках у полковника!». С точки зрения адвоката, следствие грубо нарушило право на защиту Дмитрия Захарченко, которому было отказано в проведении очных ставок с Меди Дуссом и Алексеем Лаушкиным. Они лишь подтвердили следствию, что передавали полицейскому взятки.

В соответствии с третьим эпизодом, в январе 2016 года Дмитрий Захарченко, получив информацию о готовящихся обысках и допросах у руководства Нота-банка — своей землячки и близкой знакомой финдиректора Галины Марчуковой и совладельцев банка, бывшего председателя правления Дмитрия Ерохина и его младшего брата Вадима, — заблаговременно их предупредил о действиях силовиков.

На допросах эту версию следствия подтвердила госпожа Марчукова.

Банк прекратил свое существование, из него находящимися под следствием руководителями было выведено 26 млрд руб.

После ознакомления с 35 томами выделенных из общего дела трех эпизодов материалы будут направлены в Генпрокуратуру, а после их утверждения — в Пресненский райсуд Москвы.

Пока будет вестись судебное следствие, в СКР рассчитывают закончить еще два эпизода — о получении полковником 7 млн руб. от совладельца компании «Русинжиринг» Анатолия Пшегорницкого и 800 тыс. руб. от главы компании «Газпром автоматизация» Авшолума Юнаева, оплатившего полицейскому отдых в Сочи.

Свою вину Дмитрий Захарченко, у которого Генпрокуратура отсудила имущество и деньги на общую сумму более 9 млрд руб., не признает.