Полковник экономил на обедах
Завершено дело о получении Дмитрием Захарченко взяток от хозяина ресторана La Maree.
Завершено дело о получении Дмитрием Захарченко взяток от хозяина ресторана La Maree.
Главное следственное управление СКР завершило расследование трех эпизодов уголовного дела в отношении бывшего замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко. Полковнику полиции, у которого Генпрокуратура отсудила имущество и деньги на общую сумму более 9 млрд руб., инкриминируется получение двух взяток и предупреждение руководителей
О том, что завершено расследование трех из пяти эпизодов дела в отношении полковника Захарченко, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, бывшему замначальника управления «Т» ГУЭБиПК предъявлено обвинение в окончательной редакции в получении двух взяток (ст. 290 УК РФ) и в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ). В ближайшее время, сообщила госпожа Петренко, обвиняемый и его адвокаты приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.
Один из адвокатов полковника Захарченко, Александр Горбатенко, уточнил «Ъ», у которого Генпрокуратура отсудила имущество и деньги на общую сумму более 9 млрд руб., которая была получена от владельца ресторана La Maree Меди Дусса. Произошло это, по версии следствия, еще несколько лет назад, когда Дмитрий Захарченко, будучи майором полиции, работал в управлении «П» ГУЭБиПК МВД, отвечавшем за борьбу с преступлениями в сфере потребительского рынка.
Адвокат Горбатенко особо отметил, что чекист, который сейчас находится в розыске за посредничество во взятке и дезертирство (ч. 1 ст. 338 УК РФ), не являлся родственником его подзащитного, хотя эта версия активно обсуждалась в СМИ.
Посредником в этом, по версии следствия, выступил
В соответствии с третьим эпизодом, в январе 2016 года Дмитрий Захарченко, получив информацию о готовящихся обысках и допросах у руководства
Банк прекратил свое существование, из него находящимися под следствием руководителями было выведено 26 млрд руб.
После ознакомления с 35 томами выделенных из общего дела трех эпизодов материалы будут направлены в Генпрокуратуру, а после их утверждения — в Пресненский райсуд Москвы.
Свою вину Дмитрий Захарченко, у которого Генпрокуратура отсудила имущество и деньги на общую сумму более 9 млрд руб., не признает.
Юрий Сенаторов