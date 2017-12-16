Мошенники удачно продавали приморцам неликвидные автомобили

Жертвами хитрой схемы мошенничества стали жители различных населенных пунктов Приморского и Хабаровского краев. Всего по данному делу выявлено 27 эпизодов. Мошенники умудрились заработать более 11 миллионов рублей.

Организатор преступной группы разработал противоправную схему продажи нелегальных автомобилей: он приобретал машину, привезённую из-за границы на запчасти, нелегально изготавливал на нее паспорт и подавал объявление о продаже на интернет-сайт.

Криминальный бизнес шел налажено и прибыльно, пока один из обманутых покупателей не обратился в правоохранительные органы. Трое подельников были задержаны в Хабаровске и Владивостоке, где намеревались скрыться, узнав о задержании аналогичных преступных групп.

Суд признал всех виновными в мошенничестве. Им назначены наказания в виде лишения свободы от 2 лет 9 месяцев до 5 лет 8 месяцев в колонии общего режима.