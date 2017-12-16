Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве простились с Леонидом Броневым
10 главных ошибок в питании за всю историю человечества
Кудрин прокомментировал вынесенный приговор Улюкаеву
В Хельсинки отказались от строительства большой мечети
Улюкаев отреагировал на вынесенный ему приговор
Президент шутит. Как менялся юмор Владимира ПутинаСамые яркие и запомнившиеся реплики президента России за 18 лет
Путин: Иностранцы забыли, что Земля Франца-Иосифа принадлежит РФ
Невзоров: Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее
Собчак отреагировала на приговор Улюкаеву
Кудрин испугался приговора Улюкаеву
Украина получит очень важное американское оружие — Дмитрий Тымчук
Су-35С России стремительно отогнал F-22 в Сирии
Эминем выпустил первый альбом за четыре года
Даша Жукова устроила вечеринку перед Рождеством
Погребняк проехалась в метро в «обнаженном» платье – СМИ
СМИ: в новом видео Шейк дефилирует полностью нагой
Кудрин прокомментировал вынесенный приговор Улюкаеву
Табличка Собчак на пресс-конференции Путина
Фоторепортажи
8Суперлуние-2017
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
10:29 (мск), источник: ДЕЙТА

Мошенники удачно продавали приморцам неликвидные автомобили

Трое жителей Хабаровска продавали неликвидные автомобили по поддельным документам, об этом «Deita. ru» сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Жертвами хитрой схемы мошенничества стали жители различных населенных пунктов Приморского и Хабаровского краев. Всего по данному делу выявлено 27 эпизодов. Мошенники умудрились заработать более 11 миллионов рублей.

Организатор преступной группы разработал противоправную схему продажи нелегальных автомобилей: он приобретал машину, привезённую из-за границы на запчасти, нелегально изготавливал на нее паспорт и подавал объявление о продаже на интернет-сайт.

Криминальный бизнес шел налажено и прибыльно, пока один из обманутых покупателей не обратился в правоохранительные органы. Трое подельников были задержаны в Хабаровске и Владивостоке, где намеревались скрыться, узнав о задержании аналогичных преступных групп.

Суд признал всех виновными в мошенничестве. Им назначены наказания в виде лишения свободы от 2 лет 9 месяцев до 5 лет 8 месяцев в колонии общего режима.

Таисия Масина.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожными
США решили создать в Сирии армию для борьбы с Асадом
Завершено дело о взятке Захарченко от хозяина ресторана
МОК определил сроки финального решения по российским спортсменам
Водителей обязали надевать спецжилеты в темное время суток
Глава Пентагона назвал ракеты КНДР не представляющими угрозы
Разрыв между богатыми и бедными в США достиг рекордных значений
Россия нарастила вложения в американские ценные бумаги
Спорт
Победить Канаду! Олег Знарок ни разу не выигрывал у «Кленовых листьев» на посту главного тренера сборной России. Сегодня — его последний шанс сделать это до старта Олимпиады-2018
Авто
Российский завод возобновил выпуск рамного «японца» Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport снова вернулся на конвейер калужского завода японской марки
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
82-летний Валентин Гафт перенес операцию Оперативное вмешательство понадобилось из-за проблем с рукой
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Завершение строительства оставшихся домов «СУ-155» потребует 49 млрд рублей
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Леди
5 модных коллабораций для фанатов «Звездных войн» К выходу на экраны очередной части «Звездных войн» — ленты «Звездные войны: Последние джедаи» — тщательно готовились не только каст и прочие ее создатели, но и дизайне
Дети
Wi-Fi и мобильные телефоны признали опасными для беременных Новое масштабное исследование показало, что неионизирующее электромагнитное излучение повышает риск выкидыша.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь