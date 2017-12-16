Мошенники удачно продавали приморцам неликвидные автомобили
Трое жителей Хабаровска продавали неликвидные автомобили по поддельным документам, об этом «Deita. ru» сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
Трое жителей Хабаровска продавали неликвидные автомобили по поддельным документам, об этом «Deita. ru» сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
Жертвами хитрой схемы мошенничества стали жители различных населенных пунктов Приморского и Хабаровского краев. Всего по данному делу выявлено 27 эпизодов. Мошенники умудрились заработать более 11 миллионов рублей.
Организатор преступной группы разработал противоправную схему продажи нелегальных автомобилей: он приобретал машину, привезённую
Криминальный бизнес шел налажено и прибыльно, пока один из обманутых покупателей не обратился в правоохранительные органы. Трое подельников были задержаны в Хабаровске и Владивостоке, где намеревались скрыться, узнав о задержании аналогичных преступных групп.
Суд признал всех виновными в мошенничестве. Им назначены наказания в виде лишения свободы от 2 лет 9 месяцев до 5 лет 8 месяцев в колонии общего режима.
Таисия Масина.