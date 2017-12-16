Самолёт из Москвы в Ростов сделал восемь кругов в зоне ожидания и ушёл на запасной аэродром

По расписанию рейс 147 из столичного аэропорта Домодедово должен был приземлиться в новом аэропорту Ростова-на-Дону в 0:05, однако вмешались метеоусловия. При подлете к аэропорту Платов экипажу пришлось сделать восемь кругов. Это зафиксировал интернет-сервис flightradar24.

До этого, со второй попытки десятками минут ранее приземлился аэробус авиакомпании «Аэрофлот» из аэропорта Шереметьево, а ещё ранее два самолета донской авиакомпании «Азимут» направились на запасной аэродром в Краснодар. Также сейчас в зоне ожидания находится самолёт авиакомпании s7 из Москвы.