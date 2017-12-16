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09:43 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Самолёт из Москвы в Ростов сделал восемь кругов в зоне ожидания и ушёл на запасной аэродром

Восемь кругов над городом Шахты пришлось сделать аэробусу авиакомпании «Уральские авиалинии», прежде чем его командир принял решение уйти на запасной аэродром.

По расписанию рейс 147 из столичного аэропорта Домодедово должен был приземлиться в новом аэропорту Ростова-на-Дону в 0:05, однако вмешались метеоусловия. При подлете к аэропорту Платов экипажу пришлось сделать восемь кругов. Это зафиксировал интернет-сервис flightradar24.

До этого, со второй попытки десятками минут ранее приземлился аэробус авиакомпании «Аэрофлот» из аэропорта Шереметьево, а ещё ранее два самолета донской авиакомпании «Азимут» направились на запасной аэродром в Краснодар. Также сейчас в зоне ожидания находится самолёт авиакомпании s7 из Москвы.

Как указано на онлайн-табло аэропорта Платов, причина большинства задержек — метеоусловия: поздним вечером пятницы на Ростовскую область спустился сильный туман.

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