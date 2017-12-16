«Зимний дрифтер» едва не столкнулся с каретой скорой помощи во Владивостоке

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/uoH1V6_a4DI?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Владивосток, 16 декабря, PrimaMedia.

Стоило отрицательным температурам установится во Владивостоке, как на чуть скользких дорогах краевой столицы активизировались любители ледяного дрифта. На городских магистралях любители заносов выписывают опасные траектории, причем при плотном движении машин в вечернее время. Кольцо 3-ей Рабочей по традиции атакуют такие вот горе-дрифтеры. Очередной случай произошел вчера вечером, сообщает ИА PrimaMedia.

На видео видно как «зимний дрифтер» едва не совершает столкновение с каретой скорой помощи с мигалками на крыше.