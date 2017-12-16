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10:35 (мск), источник: PrimaMedia.ru

«Зимний дрифтер» едва не столкнулся с каретой скорой помощи во Владивостоке

Любитель такой езды выписывал виражи на кольце 3-ей Рабочей (ВИДЕО).

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Владивосток, 16 декабря, PrimaMedia.

Стоило отрицательным температурам установится во Владивостоке, как на чуть скользких дорогах краевой столицы активизировались любители ледяного дрифта. На городских магистралях любители заносов выписывают опасные траектории, причем при плотном движении машин в вечернее время. Кольцо 3-ей Рабочей по традиции атакуют такие вот горе-дрифтеры. Очередной случай произошел вчера вечером, сообщает ИА PrimaMedia.

На видео видно как «зимний дрифтер» едва не совершает столкновение с каретой скорой помощи с мигалками на крыше.

Стоит отметить, что это не первый случай любительского дрифта на кольце 3-ей Рабочей. Профессиональные дрифтеры Приморья не одобряют такие поступки ссылаясь на профессиональные площадки для таких «выходок».

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