«Зимний дрифтер» едва не столкнулся с каретой скорой помощи во Владивостоке
Любитель такой езды выписывал виражи на кольце 3-ей Рабочей (ВИДЕО).
Любитель такой езды выписывал виражи на кольце 3-ей Рабочей (ВИДЕО).
Владивосток, 16 декабря, PrimaMedia.
Стоило отрицательным температурам установится во Владивостоке, как на чуть скользких дорогах краевой столицы активизировались любители ледяного дрифта. На городских магистралях любители заносов выписывают опасные траектории, причем при плотном движении машин в вечернее время. Кольцо 3-ей Рабочей по традиции атакуют такие вот
На видео видно как «зимний дрифтер» едва не совершает столкновение с каретой скорой помощи с мигалками на крыше.
Стоит отметить, что это не первый случай любительского дрифта на кольце 3-ей Рабочей. Профессиональные дрифтеры Приморья не одобряют такие поступки ссылаясь на профессиональные площадки для таких «выходок».