В Хабаровском крае женщина обчистила квартиру больной знакомой
Кража произошла в то время, когда ее подруга лежала в больнице.
Кража произошла в то время, когда ее подруга лежала в больнице.
В списке похищенного целый набор бытовых приборов: электрокофемолка, стиральная машина, радиоприемник и вдобавок к ним мотокультиватор. Ущерб потерпевшая оценила в тридцать три тысячи рублей.
О том, что е квартиру обчистили владелица квартиры, узнала выписавшись из лечебного заведения, естественно она сразу же написала заявление в полицию. Сотрудникам уголовного розыска удалось напасть на след предполагаемого вора.
К огромному удивлению хозяйки ей оказалась ее подруга — 22-летняя жительница Хабаровска.
— Она приехала в гости, узнала, что знакомая лежит в больнице и воспользовавшись ее отсутствием совершила кражу, — рассказали в
Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Следователи проверяют не причастна ли женщина к другим подобным преступлениям. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».