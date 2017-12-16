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10:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае женщина обчистила квартиру больной знакомой

Кража произошла в то время, когда ее подруга лежала в больнице.

В списке похищенного целый набор бытовых приборов: электрокофемолка, стиральная машина, радиоприемник и вдобавок к ним мотокультиватор. Ущерб потерпевшая оценила в тридцать три тысячи рублей.

О том, что е квартиру обчистили владелица квартиры, узнала выписавшись из лечебного заведения, естественно она сразу же написала заявление в полицию. Сотрудникам уголовного розыска удалось напасть на след предполагаемого вора.

К огромному удивлению хозяйки ей оказалась ее подруга — 22-летняя жительница Хабаровска.

— Она приехала в гости, узнала, что знакомая лежит в больнице и воспользовавшись ее отсутствием совершила кражу, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Следователи проверяют не причастна ли женщина к другим подобным преступлениям. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

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