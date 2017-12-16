В Хабаровском крае женщина обчистила квартиру больной знакомой

В списке похищенного целый набор бытовых приборов: электрокофемолка, стиральная машина, радиоприемник и вдобавок к ним мотокультиватор. Ущерб потерпевшая оценила в тридцать три тысячи рублей.

О том, что е квартиру обчистили владелица квартиры, узнала выписавшись из лечебного заведения, естественно она сразу же написала заявление в полицию. Сотрудникам уголовного розыска удалось напасть на след предполагаемого вора.

К огромному удивлению хозяйки ей оказалась ее подруга — 22-летняя жительница Хабаровска.

— Она приехала в гости, узнала, что знакомая лежит в больнице и воспользовавшись ее отсутствием совершила кражу, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.