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09:40 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Поиски пассажира упавшего в Братском районе вертолета не прекращаются

Воздушное судно поднимали со дна водохранилища около 10-ти часов.

Источник: IrkutskMedia.ru

Спасатели не прекращают поисков пассажира вертолета, который потерпел крушение в Братском районе Иркутской области 7 декабря. Работы по подъёму вертолёта продолжались в течение 10-ти часов. Спасатели и водолазы, применяя уникальный, единственный в Сибири аппарат для глубоководных исследований FALCON, обследуют площади подо льдом на дне водоёма. Задействованы 19 специалистов и пять единиц техники. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области.

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«К сожалению, мы опять констатируем факт, наверняка, каких-то нарушений и гибель людей. Каждый человек, независимо от рода занятий и общественного статуса, должен предпринимать все меры, чтобы такого не происходило. Поэтому и существуют определенные правила. Ведь этот вертолет где-то базируется, состоит на учете, кто-то его выпускал в непогоду. Словом, какие-то структуры не среагировали на нарушения правил на начальном этапе. Анализ и количество несчастных случаев показывают, что отношение наших сограждан к собственной безопасности пока далеко от цивилизованного. Наши постоянные призывы, придерживаться элементарных правил безопасности, остаются неуслышанными, а желание получить удовольствие на грани жизни и смерти пока выше желания сохранить жизнь», — прокомментировал начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко.

Напомним, о происшествии с вертолетом АС 350, на борту которого находились, предположительно, два человека, в оперативно-дежурной смене Главного управления МЧС России по Иркутской области стало известно 7 декабря из сообщения Западно-Сибирского территориального управления воздушного транспорта (структурное подразделение Росавиации, в Новосибирске).

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