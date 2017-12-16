Поиски пассажира упавшего в Братском районе вертолета не прекращаются

Спасатели не прекращают поисков пассажира вертолета, который потерпел крушение в Братском районе Иркутской области 7 декабря. Работы по подъёму вертолёта продолжались в течение 10-ти часов. Спасатели и водолазы, применяя уникальный, единственный в Сибири аппарат для глубоководных исследований FALCON, обследуют площади подо льдом на дне водоёма. Задействованы 19 специалистов и пять единиц техники. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области.

«К сожалению, мы опять констатируем факт, наверняка, каких-то нарушений и гибель людей. Каждый человек, независимо от рода занятий и общественного статуса, должен предпринимать все меры, чтобы такого не происходило. Поэтому и существуют определенные правила. Ведь этот вертолет где-то базируется, состоит на учете, кто-то его выпускал в непогоду. Словом, какие-то структуры не среагировали на нарушения правил на начальном этапе. Анализ и количество несчастных случаев показывают, что отношение наших сограждан к собственной безопасности пока далеко от цивилизованного. Наши постоянные призывы, придерживаться элементарных правил безопасности, остаются неуслышанными, а желание получить удовольствие на грани жизни и смерти пока выше желания сохранить жизнь», — прокомментировал начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко.