Аварийный уик-энд: суббота стала самым опасным днём для водителей Приморья

В текущем году суббота стала наиболее опасным днём для приморских водителей, хотя в целом в 2017-м на дорогах края стало меньше аварий, чем годом ранее. Данные статистики озвучила Госавтоинспекция.

В этом году на дорогах Приморья количество дорожно-транспортных происшествий составило 2554, что на девять процентов меньше показателей прошлого года. Также в ДТП люди стали меньше получать травмы. В регионе сотрудники ГИБДД зарегистрировали 3161 человека, а это меньше прошлогодних данных на 11 процентов.

«Отмечена положительная динамика в работе, направленной на формирование культуры поведения участников дорожного движения. Количество автоаварий, произошедших из-за нарушений Правил дорожного движения водителями, снижено на 14% (2213 против 2575 в 2016 году)», — сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Основными видами происшествий стали: столкновения транспортных средств (36%), наезд на пешехода (33%), опрокидывание транспортных средств (9%) и наезд на препятствие (6%). При этом в перечне причин, повлекших ДТП, в статистике по-прежнему лидируют управление автомобилем в состоянии опьянения, несоблюдение очередности проезда перекрестков, а также нарушение правил проезда пешеходного перехода и выезд на полосу встречного движения.