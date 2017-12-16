Банду наркоторговцев задержали в Тайшете Иркутской области
Лидером группы была 51-летняя ранее судимая женщина.
Лидером группы была 51-летняя ранее судимая женщина.
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков, при силовой поддержке спецназа полиции обезвредили группу наркодилеров, предположительно занимавшихся незаконным распространением героина в Тайшете Иркутской области. Подозреваемая — 51-летняя ранее судимая за распространение наркотиков женщина и ее сообщники обвиняются в совершение ряда преступлений. Для конспирации наркоторговцы периодически меняли телефоны и
«По месту жительства предполагаемых наркоторговцев полицейские провели обыски. Изъяты сотовые телефоны, банковские карты, а также порошкообразное вещество внешне похожее на героин и деньги, предположительно добытые от его продажи», — сообщили в
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Все фигуранты помещены в изолятор временного содержания.