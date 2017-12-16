Банду наркоторговцев задержали в Тайшете Иркутской области

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков, при силовой поддержке спецназа полиции обезвредили группу наркодилеров, предположительно занимавшихся незаконным распространением героина в Тайшете Иркутской области. Подозреваемая — 51-летняя ранее судимая за распространение наркотиков женщина и ее сообщники обвиняются в совершение ряда преступлений. Для конспирации наркоторговцы периодически меняли телефоны и сим-карты. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

В ходе оперативных мероприятий предварительно установлена причастность подозреваемых к совершению как минимум трех сделок по продаже героина.

«По месту жительства предполагаемых наркоторговцев полицейские провели обыски. Изъяты сотовые телефоны, банковские карты, а также порошкообразное вещество внешне похожее на героин и деньги, предположительно добытые от его продажи», — сообщили в пресс-службе.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.