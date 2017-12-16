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09:29 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Пенсионерка из Братска отдала мошенникам 115 тысяч рублей

Злоумышленник представился сыном старушки и заявил, что попал в ДТП.

115 тысяч рублей отдала мошенникам 80-летняя жительница Братска в ответ на просьбу о помощи в решении проблем прикинувшегося сыном афериста, якобы совершившего ДТП. На мобильный номер старушки позвонил мужчина. Назвавшись сыном, он сообщил, что стал виновником аварии, в которой пострадала женщина. Для того чтобы избежать ответственности и подкупить пострадавшую с правоохранителями, ему потребовались денежные средства. Испуганная бабушка немедленно откликнулась на беду «родного» человека и, собрав все накопления, отправилась в один из салонов связи переводить их на счет указанного телефона. Несведущей в тонкостях перечислений женщине помог сотрудник фирмы, даже не попытавшись отговорить ее от рискованной операции. В итоге 115 тысяч рублей отправились в карман мошенника, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

«После этого пенсионерка перезвонила своему сыну и узнала, что ему не требовалась ее помощь, и никаких правонарушений за ним не водится. Следующим визитом обманутой женщины была дежурная часть полиции. В ходе первоначальной проверки установлено, что звонил аферист с телефона сотового оператора из Новосибирской области, там же обслуживается и тот счет, куда ушли деньги старушки», — сообщили в пресс-службе.

В полиции отметили, что чем ближе к новогодним праздникам, тем выше риск стать очередной мишенью преступников. Сотрудники полиции призывают граждан быть предельно внимательными и обязательно провести беседы со своими престарелыми родственниками о недопустимости передачи либо перевода денег без личного контакта с вами.

Будьте осторожны сами и помогите своим родным избежать досадных ошибок.

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