Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Иркутской области

«Сегодня утром на 11 км автодороги Тулун-Братск произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля. Водитель легковушки 59 лет погиб на месте. Трое подростков 13, 16 и 17 лет, ехавшие пассажирами, госпитализированы в тяжелом состоянии», — сообщил сотрудник пресс-службы.

Кроме того, по его словам, пострадали два человека, ехавшие в грузовом автомобиле.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что погибший — учитель физкультуры из поселка Бурхун Тулунского района.

Пресс-служба Главного управления МЧС по региону сообщает, что автомобильная авария произошла в субботу в 10:15 по иркутскому времени, на федеральной дороге А-331 «Вилюй» столкнулись легковой автомобиль «Мицубиси Кольт» и микрогрузовик «Мазда Титан».