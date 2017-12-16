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09:00 (мск), источник: Восток Медиа

Приморцу не удалось сэкономить пять миллионов рублей на ввозе запчастей

Он представил подложные документы с заниженной таможенной стоимостью и попался.

В Приморском крае житель Владивостока стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере. Он пытался существенно сэкономить на ввозе запчастей из Кореи.

Преступную деятельность выявили сотрудники отдела по борьбе с таможенными правонарушениями на морском транспорте Дальневосточной оперативной таможни. Подозреваемый не уплатил больше пяти миллионов рублей. Фигурантом уголовного дела стал руководитель двух торговых компаний. Мужчина организовал противозаконную поставку из Республики Корея запасных частей для ремонта и технического обслуживания автотранспорта.

«Достоверно зная реальную стоимость импортируемых в Россию автозапчастей, предприниматель готовил подложные коммерческие документы, необходимые для таможенного декларирования товара, с умышленно заниженной таможенной стоимостью. Таким образом, коммерсанту удалось сэкономить на таможенных платежах довольно крупную сумму. В результате его преступных действий федеральный бюджет недополучил более пяти миллионов рублей», — рассказала пресс-секретарь Дальневосточной оперативной таможни Татьяна Шичанина.

Она уточнила, что за совершенное преступление подозреваемому грозит уголовная ответственность в виде штрафа от ста тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет, а также возмещение государству причиненного экономического ущерба в указанном выше размере.

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