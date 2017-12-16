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09:14 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

СКР: В ДТП в Тулунском районе Иркутской области погиб физрук и пострадали трое школьников

По данном факту начата доследственная проверка.

59-летний учитель физкультуры погиб и трое школьников пострадали в результате столкновения грузовика и иномарки на трассе «Тулун-Братск» сегодня утром, 16 декабря. Сотрудники Следкома начали проверку в отношении администрации образовательного учреждения. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального СКР.

По предварительным данным, утром 16 декабря учитель физкультуры одной из школ в Тулунском районе повез на личном автомобиле своих учеников на районные соревнования. На дороге «Тулун-Братск» произошло столкновение с грузовиком. В результате аварии мужчина получил смертельные травмы. Трое детей в тяжелом состоянии доставлены в медучреждение.

«В результате лобового столкновения пострадали шестеро человек, в том числе трое детей. На месте происшествия работали три бригады скорой медицинской помощи. Всех пострадавших доставили в больницу. По поручению министра здравоохранения Иркутской области Олега Ярошенко в Тулун организован выезд специализированной нейрохирургической бригады Иркутского областного центра медицины катастроф с целью консультации, координации действий медицинского персонала и оказания помощи пострадавшим», — говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Иркутской области.

В настоящее время следователи и сотрудники полиции устанавливают причины трагедии. Правоохранителям предстоит выяснить, почему администрация школы допустила перевозку детей на личном автотранспорте учителя. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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