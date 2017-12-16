СКР: В ДТП в Тулунском районе Иркутской области погиб физрук и пострадали трое школьников
По данном факту начата доследственная проверка.
По данном факту начата доследственная проверка.
59-летний учитель физкультуры погиб и трое школьников пострадали в результате столкновения грузовика и иномарки на трассе «Тулун-Братск» сегодня утром, 16 декабря. Сотрудники Следкома начали проверку в отношении администрации образовательного учреждения. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
«В результате лобового столкновения пострадали шестеро человек, в том числе трое детей. На месте происшествия работали три бригады скорой медицинской помощи. Всех пострадавших доставили в больницу. По поручению министра здравоохранения Иркутской области Олега Ярошенко в Тулун организован выезд специализированной нейрохирургической бригады Иркутского областного центра медицины катастроф с целью консультации, координации действий медицинского персонала и оказания помощи пострадавшим», — говорится в сообщении
В настоящее время следователи и сотрудники полиции устанавливают причины трагедии. Правоохранителям предстоит выяснить, почему администрация школы допустила перевозку детей на личном автотранспорте учителя. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.