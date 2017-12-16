Один человек погиб и ещё 7 госпитализированы в результате столкновения фуры и автобуса в Нижегородской области

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает управление ГИБДД России по Нижегородский области, авария произошла 16 декабря в 04:39 на трассе Москва-Уфа в Кстовском районе.

Согласно информации, водитель МАЗа выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с рейсовым автобусом.

В результате ДТП водитель МАЗа погиб. Ещё 7 человек с разными ранениями были госпитализированы.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Они устанавливают все обстоятельства и причины аварии.