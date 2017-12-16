Один человек погиб и ещё 7 госпитализированы в результате столкновения фуры и автобуса в Нижегородской области
Нижний Новгород. 16 декабря.
Нижний Новгород. 16 декабря.
Как сообщает управление ГИБДД России по Нижегородский области, авария произошла 16 декабря в 04:39 на трассе
Согласно информации, водитель МАЗа выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с рейсовым автобусом.
В результате ДТП водитель МАЗа погиб. Ещё 7 человек с разными ранениями были госпитализированы.
В настоящее время на месте происшествия работает
Ранее сообщалось, что семь человек пострадали при столкновении ВАЗа и автобуса на трассе Часовенная — Волжск в Марий Эл.