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10:45 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге пожилой водитель сбил школьника с мамой

У мальчика подозревают перелом обеих ног.

На окраине Екатеринбурга пожилой водитель легковушки отвлекся от дороги и внезапно сбил маму со школьником. Ученик переходил дорогу в положенном месте по регулируемому пешеходному переходу. Но все равно оказался под колесами машины. Теперь он вместе с мамой оказался в больнице.

— Около 19:10 на улице Серафимы Дерябиной, у дома номер 51, произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Водитель «Лады Приоры», стаж которого 45 лет, сбил 11-летнего мальчика. Школьник переходил дорогу справа налево по ходу движения машины, — рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу.

В итоге у мальчика медики заподозрили перелом левой стопы и правой лодыжки. Мальчика пришлось госпитализировать в девятую больницу.

В ГИБДД напоминают водителям, что при проезде как регулируемых так и не регулируемых пешеходных переходов, а так же при повороте направо и налево, пропускать пешеходов, пользующихся преимуществом в движении обязательно.

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