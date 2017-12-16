В Екатеринбурге пожилой водитель сбил школьника с мамой

На окраине Екатеринбурга пожилой водитель легковушки отвлекся от дороги и внезапно сбил маму со школьником. Ученик переходил дорогу в положенном месте по регулируемому пешеходному переходу. Но все равно оказался под колесами машины. Теперь он вместе с мамой оказался в больнице.

— Около 19:10 на улице Серафимы Дерябиной, у дома номер 51, произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Водитель «Лады Приоры», стаж которого 45 лет, сбил 11-летнего мальчика. Школьник переходил дорогу справа налево по ходу движения машины, — рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу.

В итоге у мальчика медики заподозрили перелом левой стопы и правой лодыжки. Мальчика пришлось госпитализировать в девятую больницу.