Трое мужчин погибли в ночном ДТП в Петербурге

По данным дорожной полиции, около половины первого Audi и «ГАЗель» следовали по Красносельскому шоссе. Не доехав 400 метров до перекрестка со Старогатчинским шоссе, автомобили столкнулись.

На месте погибли водитель иномарки, которому было 28 лет, а также водитель и пассажир «ГАЗели» (мужчины 42 и 35 лет).