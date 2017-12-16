Трое мужчин погибли в ночном ДТП в Петербурге
Столкновение двух транспортных средств унесло жизни нескольких человек ночью 16 декабря. Об этом сообщает УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Столкновение двух транспортных средств унесло жизни нескольких человек ночью 16 декабря. Об этом сообщает УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
По данным дорожной полиции, около половины первого Audi и «ГАЗель» следовали по Красносельскому шоссе. Не доехав 400 метров до перекрестка со Старогатчинским шоссе, автомобили столкнулись.
На месте погибли водитель иномарки, которому было 28 лет, а также водитель и пассажир «ГАЗели» (мужчины 42 и 35 лет).