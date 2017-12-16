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10:11 (мск), источник: Фонтанка

Трое мужчин погибли в ночном ДТП в Петербурге

Столкновение двух транспортных средств унесло жизни нескольких человек ночью 16 декабря. Об этом сообщает УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным дорожной полиции, около половины первого Audi и «ГАЗель» следовали по Красносельскому шоссе. Не доехав 400 метров до перекрестка со Старогатчинским шоссе, автомобили столкнулись.

На месте погибли водитель иномарки, которому было 28 лет, а также водитель и пассажир «ГАЗели» (мужчины 42 и 35 лет).

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