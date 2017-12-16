«Газель» сгорела ночью в Коминтерновском районе Воронежа
ЧП случилось на Московском проспекте.
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ЧП случилось на Московском проспекте.
«Газель» загорелась на Московском проспекте в Воронеже в 5:50 субботы, 16 декабря, сообщила
На месте происшествия работали два пожарных расчета. Огонь потушили через 13 минут. В результате пожара никто не пострадал. «Газель» сгорела дотла.
В Коминтерновском районе Воронежа за двое суток загорелись восемь машин. Пламя вспыхнуло на улицах Лизюкова и Владимира Невского.