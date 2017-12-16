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09:57 (мск), источник: РИА "Воронеж"

«Газель» сгорела ночью в Коминтерновском районе Воронежа

ЧП случилось на Московском проспекте.

«Газель» загорелась на Московском проспекте в Воронеже в 5:50 субботы, 16 декабря, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Причина возгорания устанавливается.

На месте происшествия работали два пожарных расчета. Огонь потушили через 13 минут. В результате пожара никто не пострадал. «Газель» сгорела дотла.

В Коминтерновском районе Воронежа за двое суток загорелись восемь машин. Пламя вспыхнуло на улицах Лизюкова и Владимира Невского.

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