«Газель» сгорела ночью в Коминтерновском районе Воронежа

«Газель» загорелась на Московском проспекте в Воронеже в 5:50 субботы, 16 декабря, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Причина возгорания устанавливается.

На месте происшествия работали два пожарных расчета. Огонь потушили через 13 минут. В результате пожара никто не пострадал. «Газель» сгорела дотла.