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10:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Рано утром в Екатеринбурге эвакуировали жилой дом

В многоэтажке на Уралмаше загорелась крыша.

Жильцы дома на Космонавтов, 49, проснулись от воя пожарных сирен. Уже через несколько минут в дом вбежали пожарные и эвакуировали всех жителей на улицу, люди успели взять только необходимые вещи, и со страхом покинули свои дома. Оказывается, в этот момент горела крыша.

— Сообщение поступило около 7:30. Первые подразделения примчались на вызов уже спустя пару минут. Было обнаружено задымление на чердаке одного из подъездов 49-го дома. Проведена эвакуация. 32 человека спасены, из них 4 ребенка, — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Всего в тушении было задействовано 10 спасателей и три машины. Жителям рассказали, что пожар очень похож на поджог. В деталях будут разбираться дознаватели.

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