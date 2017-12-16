Рано утром в Екатеринбурге эвакуировали жилой дом

Жильцы дома на Космонавтов, 49, проснулись от воя пожарных сирен. Уже через несколько минут в дом вбежали пожарные и эвакуировали всех жителей на улицу, люди успели взять только необходимые вещи, и со страхом покинули свои дома. Оказывается, в этот момент горела крыша.

— Сообщение поступило около 7:30. Первые подразделения примчались на вызов уже спустя пару минут. Было обнаружено задымление на чердаке одного из подъездов 49-го дома. Проведена эвакуация. 32 человека спасены, из них 4 ребенка, — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.