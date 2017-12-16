В Казани из здания «Водоканала» эвакуировали 300 человек из-за сообщения о бомбе
В Казани накануне днем, 15 декабря, на улице Горького эвакуировали 300 человек из здания «Водоканала», это произошло после звонка с сообщением о бомбе.
В Казани накануне днем, 15 декабря, на улице Горького эвакуировали 300 человек из здания «Водоканала», это произошло после звонка с сообщением о бомбе.
Об этом рассказал источник ProKazan.ru.
— Около 12:30 на телефон главы «Водоканала» поступил звонок, ему передали, что здание заминировано. Все работники и посетители в здании были эвакуированы, — рассказали Prokazan.ru.
Прибывшие сотрудники правоохранительных органов не обнаружили бомбы, ими была задержана 50-летняя женщина, которая и совершила звонок. Она состоит на учете в психдиспансере.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.