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11:43 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани из здания «Водоканала» эвакуировали 300 человек из-за сообщения о бомбе

В Казани накануне днем, 15 декабря, на улице Горького эвакуировали 300 человек из здания «Водоканала», это произошло после звонка с сообщением о бомбе.

Об этом рассказал источник ProKazan.ru.

 — Около 12:30 на телефон главы «Водоканала» поступил звонок, ему передали, что здание заминировано. Все работники и посетители в здании были эвакуированы, — рассказали Prokazan.ru.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов не обнаружили бомбы, ими была задержана 50-летняя женщина, которая и совершила звонок. Она состоит на учете в психдиспансере.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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