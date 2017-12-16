В Казани из здания «Водоканала» эвакуировали 300 человек из-за сообщения о бомбе

В Казани из здания «Водоканала» эвакуировали 300 человек из-за сообщения о бомбе

В Казани накануне днем, 15 декабря, на улице Горького эвакуировали 300 человек из здания «Водоканала», это произошло после звонка с сообщением о бомбе.