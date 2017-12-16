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11:49 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге горел жилой дом: более 30 человек были эвакуированы

32 человека, в числе которых 4 ребенка, были эвакуированы минувшей ночью в Екатеринбурге в результате пожара в жилом доме.

Установлено, что причиной пожара стало возгорание мусора на чердаке дома, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило в 5.24 по местному времени 16 декабря, на площади 3 квадратных метра сгорел мусор в чердачном помещении.

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