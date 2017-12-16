В Екатеринбурге горел жилой дом: более 30 человек были эвакуированы
32 человека, в числе которых 4 ребенка, были эвакуированы минувшей ночью в Екатеринбурге в результате пожара в жилом доме.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
32 человека, в числе которых 4 ребенка, были эвакуированы минувшей ночью в Екатеринбурге в результате пожара в жилом доме.
Установлено, что причиной пожара стало возгорание мусора на чердаке дома, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Свердловской области.
Сообщение о пожаре поступило в 5.24 по местному времени 16 декабря, на площади 3 квадратных метра сгорел мусор в чердачном помещении.