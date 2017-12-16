Площадь очагов тления на свалке в Екатеринбурге удалось сократить до 600 квадратных метров

Благодаря принятым мерам площадь очагов тления на свалке в Екатеринбурге сократилась до 600 кв.м., сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Пожарно-спасательные подразделения и спецтехника администрации Чкаловского района продолжают проливку тлеющих очагов. Бесперебойная подача воды осуществляется по магистральной линии, проложенной от пожарного гидранта, расположенного в одном километре от тлеющей свалки.