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11:55 (мск), источник: Nakanune.ru

Площадь очагов тления на свалке в Екатеринбурге удалось сократить до 600 квадратных метров

Сотрудники МЧС Среднего Урала продолжают бороться с возгоранием свалки в Екатеринбурге.

Благодаря принятым мерам площадь очагов тления на свалке в Екатеринбурге сократилась до 600 кв.м., сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Пожарно-спасательные подразделения и спецтехника администрации Чкаловского района продолжают проливку тлеющих очагов. Бесперебойная подача воды осуществляется по магистральной линии, проложенной от пожарного гидранта, расположенного в одном километре от тлеющей свалки.

Бульдозерами проводится засыпка тлеющего мусора снегом, подвозимым на грузовиках с городских улиц. Всего в тушении задействованы 57 человек и 32 единицы спецтехники.

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