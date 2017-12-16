Площадь очагов тления на свалке в Екатеринбурге удалось сократить до 600 квадратных метров
Сотрудники МЧС Среднего Урала продолжают бороться с возгоранием свалки в Екатеринбурге.
Сотрудники МЧС Среднего Урала продолжают бороться с возгоранием свалки в Екатеринбурге.
Благодаря принятым мерам площадь очагов тления на свалке в Екатеринбурге сократилась до 600 кв.м., сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Свердловской области.
Бульдозерами проводится засыпка тлеющего мусора снегом, подвозимым на грузовиках с городских улиц. Всего в тушении задействованы 57 человек и 32 единицы спецтехники.