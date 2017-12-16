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12:04 (мск), источник: Volga News

Ранее судимый тольяттинец обокрал родственницу на похоронах

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 24 Управления МВД России по г. Тольятти задержали ранее судимого местного жителя, подозреваемого в совершении кражи, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Оперативный дежурный по месту совершения преступления направил следственно-оперативную группу. Прибывшие полицейские установили, что в этот день 25-летняя потерпевшая похоронила бабушку и узким кругом родственников они собрались в квартире усопшей.

Вскоре все начали уходить домой и девушка обратила внимание на двоюродного брата, который вел себя странно: нервничал и старался побыстрее уйти. После ухода родственников она обнаружила пропажу сотового телефона стоимостью 20 тыс. рублей.

Подробно опросив потерпевшую, полицейские пришли к выводу, что именно ее брат может быть причастен к хищению. Предполагаемого 23-летнего злоумышленника, ранее судимого за хранение наркотиков, полицейские задержали в кратчайшие сроки. Родственник потерпевшей признался в содеянном и рассказал, что телефон сдал в ломбард.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел проверяют подозреваемого на причастность к другим противоправным деяниям.

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