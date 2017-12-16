В Москве при попытке купить биткоины у мужчины похитили 23,7 млн руб

«В 18:40 в дежурную часть отдела полиции по району Хамовники позвонил 34-летний мужчина, который рассказал, что в кафе “Батони” на Комсомольском проспекте неизвестные ему мужчины под предлогом продажи криптовалюты похитили у него 300 тыс евро и 50 тыс долларов США», — рассказал источник в МВД. Материальный ущерб составил 23,7 млн руб. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК России (мошенничество).

Аналогичный случай произошел в Москве в середине ноября. У мужчины на встрече, где он планировал купить криптовалюту, похитили 15 млн руб. Один из участников сделки совершил телефонный звонок, после которого в офис «вошли шесть-восемь человек по описанию крепкого телосложения», которые под угрозой насилия забрали деньги.