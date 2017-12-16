Молодой водитель BMW врезался в мусоровоз и уснул

На правобережье Красноярска произошло ДТП с участием двух автомобилей. На перекрестке улиц Семафорная и Матросова столкнулись грузовик MAN и легковой автомобиль BMW.

Фотографии с места происшествия опубликовали в социальной сети очевидцы.

Как рассказали Newslab.ru в ГИБДД, грузовик-мусоровоз остановился на перекрестке на красный сигнал светофора. Сзади в него въехал молодой человек за рулем BMW, который не соблюдал дистанцию.

В дорожной полиции рассказали, что водитель BMW был очень пьян: «Молодой человек находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. К счастью, никто не пострадал. Но если бы он продолжил движение, он мог был сбить пешеходов», — подчеркнули в ГИБДД.