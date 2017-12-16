Из-за аварии на теплотрассе часть Перми осталась без тепла

И-за аварии на теплотрассе по улице Гусарова, 24 часть микрорайона Крохалева осталась без тепла. Территория отключения ограничена улицами Лодыгина, Тбилисская, Курчатова.

«16 декабря, около 7 часов утра специалисты Пермской сетевой компании приступили к устранению выявленного дефекта на теплосети в районе здания по ул. Гусарова, 24. В ремонтных работах участвует необходимое количество персонала и спецтехники, идут земляные работы, далее — сварочные работы. Ремонтно-восстановительные мероприятия планируется завершить в течение нескольких часов. На период проведения работ, циркуляция теплоносителя для 40 зданий, запитанных от данной сети, будет осуществляться по обратному трубопроводу», — сообщили в пресс-службе компании.

Под отключения попали соцобъекты по адресам:

Ул. Солдатова, 14а, Ул. Тбилисская, 7а, Ул. Гусарова, 4, 22а, Ул. Таборская, 22а.

Также нет тепла в жилых домах по адресам:

Ул. Тбилисская, 1, 1а, 1а/2, 1б, 3, 5, 7, 9, 9а, 9б, 11, 13, Ул. Курчатова, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, Ул. Гусарова, 8, 10, 14, 16, 18, 18а, Ул. Таборская, 22, Ул. Кояновская, 4, 6, 8, 10.

А также здания по адресам:

Ул. Гусарова, 3, Ул. Солдатова, 16.