В «Галерее» совершено вооруженное нападение
В Петербурге разыскивают подозреваемого в вооруженном нападении на территории торгового комплекса «Галерея».
В Петербурге разыскивают подозреваемого в вооруженном нападении на территории торгового комплекса «Галерея».
Пострадал один человек, его реанимируют в
Как стало известно «Фонтанке» 16 декабря, инцидент случился накануне ночью. 58-летний мужчина спустился в подземный паркинг, где на него напали с ножом. Сильно избили.
Пострадавший доставлен в академию с проникающей раной груди, сотрясением,
Уголовное дело возбуждено по статье 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Передвижения подозреваемого попали в объективы камер наблюдения.