В «Галерее» совершено вооруженное нападение

Пострадал один человек, его реанимируют в Военно-медицинской академии.

Как стало известно «Фонтанке» 16 декабря, инцидент случился накануне ночью. 58-летний мужчина спустился в подземный паркинг, где на него напали с ножом. Сильно избили.

Пострадавший доставлен в академию с проникающей раной груди, сотрясением, черепно-мозговой травмой. Он находился в сознании и сообщил, что нападавший действовал в одиночку.