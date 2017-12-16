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12:20 (мск), источник: Фонтанка

В «Галерее» совершено вооруженное нападение

В Петербурге разыскивают подозреваемого в вооруженном нападении на территории торгового комплекса «Галерея».

Пострадал один человек, его реанимируют в Военно-медицинской академии.

Как стало известно «Фонтанке» 16 декабря, инцидент случился накануне ночью. 58-летний мужчина спустился в подземный паркинг, где на него напали с ножом. Сильно избили.

Пострадавший доставлен в академию с проникающей раной груди, сотрясением, черепно-мозговой травмой. Он находился в сознании и сообщил, что нападавший действовал в одиночку.

Уголовное дело возбуждено по статье 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Передвижения подозреваемого попали в объективы камер наблюдения.

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