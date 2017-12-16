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12:26 (мск), источник: Вести - Санкт-Петербург

Иван Зуев, подозреваемый в посредничестве при даче взятки главе Подпорожского района, арестован на 2 месяца

Под стражу на два месяца. Такое решение накануне поздно вечером вынес Петроградский районный суд в отношении предпринимателя Ивана Зуева.

Источник: Вести - Санкт-Петербург

Его подозревают в посредничестве при даче взятки в особо крупном размере. Адвокаты просили назначить своему подзащитному домашний арест. Среди главных аргументов — состояние здоровья Зуева, он инвалид второй группы. Однако суд посчитал такие основания недостаточными. Несколькими часами ранее под стражу отправили и его сообщника — главу Подпорожского района Ленинградской области Петра Левина.

По версии следствия, именно он требовал у одного из коммерсантов 5 миллионов рублей за подписание бумаг о выполнении госконтракта. Зуев, повторим, по версии следствия был посредником при передаче денег. Оба останутся за решеткой до 11 февраля.

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